الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون «الإسكندرية منارة السياحة الرياضية»

انطلاق مارثون الإسكندرية
انطلاق مارثون الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ماراثون تحت شعار «الإسكندرية منارة السياحة الرياضية»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتورة صفاء وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبالتعاون مع كل من مجموعة أليكس رانرز، وماراثون الإسكندرية.

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انطلق الماراثون صباح اليوم الجمعة، بمشاركة عدد 500 مشارك، من جميع الأعمار والفئات وبمشاركة ذوي الهمم بالكراسي المتحركة.

تم تنفيذ الماراثون على خمس مراحل وفق عدة مسارات وهي: المرحلة الأولى لمسافة 5 كم، تبدأ من سيدى جابر وحتى سبورتنج و العودة لسان ستيفانو مرة أخرى.

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المرحلة الثانية لمسافة 10 كم: تبدأ من سيدى جابر حتى سبورتنج، والأزريطة مرة أخرى، أما المرحلة الثالثة بمسافة 21.1 (نصف ماراثون) من سيدي جابر حتى قلعة قايتباي والعودة لمنطقة سيدي جابر مرة أخرى.

فيما جاءت المرحلة الرابعة بمسافة 42.2 (ماراثون كامل) من سيدي جابر حتى قلعة قايتباي والعودة لمنطقة سان ستيفانو مرة أخرى (2 لفة).

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وانطلقت المرحلة الخامسة لذوي الهمم بمسافة 2كم لذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة سان ستيفانو حتى جليم، و العودة إلى سان ستيفانو مرة أخرى.

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وكانت قد أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة خلال  بالتعاون مع كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، لكافة الأعمار.

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وأكدت «الشريف» أن الفعاليات تستهدف جميع المراحل العمرية ونسعى للوصول للمواطن السكندري، في كل ربوع عروس البحر الأبيض.

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وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، العديد من الفعاليات ضمن مبادرة اسكندرية بتفرح والتي انطلقت خلال فصل الصيف واستمرت حتى أكتوبر الماضي، وتم خلالها تنظيم العديد من الماراثونات الرياضية والاحتفالات الخاصة بتشجيع المواطنين من جميع الأعمار على ممارسة الرياضة.

مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية منارة السياحة الرياضية ماراثون 500 مشارك ذوي الهمم

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