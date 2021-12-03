نيبال تحظر دخول الوافدين من 8 دول إفريقية لتفشي أوميكرون

أعلن المتحدث باسم الحكومة النيبالية، الجمعة، حظر دخول المسافرين الوافدين من 8 دول إفريقية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إلى البلاد، وذلك لمنع انتشار "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت قناة “فرانس 24” الناطقة بالانجليزية أن الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، يشمل المسافرين الذين كانوا في جنوب أفريقيا وبتسوانا وزيمبابوي ونامبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق ومالاوي وهونج كونج أو مروا عبرها.

ولن يسمح للمسافرين الذين سافروا إلى هذه الدول خلال الـ3 أسابيع الماضية بدخول نيبال، فيما يتعين على جميع الزائرين الدوليين الأخرين الذين مروا بالفعل عبر هذه الدول قضاء حجر صحي في أحد الفنادق على نفقتهم الخاصة لمدة 7 أيام.