الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجهول يدمِّر محلًا فى دار السلام حرقًا.. والخسائر مليون جنيه

محل ملابس في منطقة
محل ملابس في منطقة دار السلام،

أشعل شخص مجهول النار في محل ملابس في منطقة دار السلام، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة دار السلام عن أن الخسائر الأولية تقدر بحوالي مليون جنيه، كما أضافت التحريات أن المحل التجاري تفحم بالكامل.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بمحل ملابس في شارع «المصنع» بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، للسيطرة على الحريق، وبعد محاولات تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. 

وكشفت تحريات المباحث عن أن شخصاً مجهولاً وراء ارتكاب الواقعة، وأظهرت الكاميرات أن الشخص ألقى جسماً مشتعلاً داخل المحل وفر هارباً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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