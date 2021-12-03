تحرير 28 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز بالبحيرة

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 28 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى حوش عيسى.

ووفقا لبيان إعلامى، استهدفت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، التفتيش على المخابز فى حوش عيسى، وحررت 28 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وفي وقت سابق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف، و3000 طن زيت يوميًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار «كمال»، إلى أن وزير التموين وجّه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، كما أنه أصدر كتابا دوريا للمديريات وجّه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح أو الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية، والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان، ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.

وشدّد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.