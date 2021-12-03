واشنطن بوست: متحور كورونا «أوميكرون» قادر على تجاوز التحصينات

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن دراسة حديثة أجراها العلماء فى جنوب إفريقيا، تظهر أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» يمكن أن يسبب الإصابة بالفيروس مرة أخرى، ثلاث مرات أكثر من المتحورات السابقة مثل "دلتا" و"بيتا".

وأدى تحليل العلماء لنحو 2.8 مليون عينة إيجابية لفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا، منها 35 ألفا و670 يشتبه فى أنها إصابة ثانية، إلى استنتاج الباحثين أن متحور أوميكرون لديه قدرة كبيرة على تجنب الحصانة التي توفرها الإصابة السابقة.

وقال العلماء إن الإصابة مرة أخرى تقدم تفسيرا جزئيا للكيفية التى ينتشر بها المتحور الجديد، ووجد الباحثون أن الخطر المتزايد بإعادة الإصابة مرة أخرى متسق بشكل كبير مع ظهور متحور أوميكرون فى جنوب إفريقيا، ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدراسة أولية ولم يتم مراجعتها بعد.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الأسئلة المتعلقة بمستوى الحماية التى توفرها اللقاحات ضد المتحور الجديد تظل بلا إجابة، حيث لم يُتح للعلماء الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتحصين، إلا أن خبيرة الأوبئة فى جنوب إفريقيا، جوليت بوليام، وواحدة من مؤلفى هذه الدراسة، قالت إن اللقاحات تظل تقدم على الأرجح الحماية الأكثر فاعلية ضد الإصابة بالمرض الخطير والوفاة.

وكتبت بوليام على تويتر تقول إن معرفة أن "أوميكرون" ربما يؤدى إلى الإصابة مرة أخرى أمر هام، فالحصانة التى توفرها الإصابة السابقة كانت عاملا أساسيا فى المساعدة على إدارة الوباء فى دول مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا التي كان لديها معدلات تطعيم ضعيفة.

ومن المعروف أن المتحورات الأخرى تسبب العدوى مرة أخرى أيضا، إلا أن الدراسة الأخيرة تشير إلى أن الخطر المرتبط بالإصابة مجددا يظل مستقرا فى المتحورات الأخرى، مما يسلط الضوء على أهمية النتائج على متحور أوميكرون.