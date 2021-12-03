مصر وأمريكا ودول أخرى فى بيان مشترك: نُدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها

جددت الولايات المتحدة وعدة دول، دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، صدر عن اجتماع ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على مستوى المبعوثين في بروكسل لمناقشة الأزمة في سوريا.



وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء “استمرار معاناة الشعب السوري نتيجة أكثر من 10 سنوات من العنف والوضع الإنساني المتأزم في البلاد”.



وشدد على أهمية المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع السبل، بما في ذلك مشاريع الإنعاش عبر الحدود وغيرها المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585، في جميع أنحاء سوريا.

وأشارت الدول الموقعة على البيان، إلى أهمية استمرار آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود التي تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري شهريا، وكذلك الحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة السخية، حتى يتمكن السوريون الذين يريدون العودة إلى الوطن طواعية من الرجوع إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



ورحب البيان بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيديرسن وتعهد بمضاعفة دعم جهوده المستمرة، بما في ذلك في اللجنة الدستورية، لإشراك جميع الأطراف وإحراز تقدم نحو حل سياسي للأزمة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والضغط بقوة من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة.



وكان قال وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إن بلاده تتطلع إلى وقوف الأشقاء العرب إلى جانب سوريا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول العربية تقف إلى جانب سوريا على مرأى من العالم وتقول بشكل واضح أن سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ويجب أن تكون في موقعها في قلب الأمة العربية وتعود إلى مؤسسات العمل القومي العربي المشترك.

