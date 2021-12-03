الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«لوك أويل» الروسية تسعى لتوسيع استثماراتها في مجال البترول بمصر

تعاون مصري روسي فى
تعاون مصري روسي فى البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، دينيس روجاشيف نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز والوفد المرافق له.

وبحسب بيان، جرى خلال اللقاء، بحث مشروعات الشركة في مصر خاصة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام قوي منها بالتوسع في استثماراتها في مصر.

وأشار “الملا”، إلى أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه التقى مع رئيس لوك أويل، على هامش مؤتمر أديبك بالإمارات الشهر الماضي، وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة في مصر.

ولفت إلى استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الصناعة البترولية، وأنه تم خلال اللقاء استعراض تطور أعمال الشركة الحالية فى مصر بمنطقتي امتيازها عش الملاحة ومليحة.
ومن جانبه، لفت دينيس، إلى أن لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار، وحاليًا تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضًا فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية.

 ونوه بأنه تم خلال اللقاء مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلى مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها في مصر في ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة، خاصة وأن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية.

 وقال إن الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول في مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة في المزايدات التي تطرح في مصر، منوهًا بأن شهية الشركة مفتوحة للعمل في مصر.

مصر روسيا تعاون البترول الغاز الاستكشاف

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