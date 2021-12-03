أعلام وفرش مدخل «السلام» بالمحلة لاستقبال وزير الأوقاف

شهدت شوارع قرية السلام التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من التأهب لاستقبال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لافتتاح المسجد الكبير بعزبة الشرملسي، من خلال تزيين أعمدة الإنارة وفرش الطريق بمدخل القرية بتمهيده وفرشه بالرمال، حتى أبواب المسجد المشار إليه .

وكشفت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية عن توجيهات محافظ الغربية لنائبه للتنسيق مع مسؤول الجهات التنفيذية بالمدينة العمالية لصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد طريق القرية بطريق " المحلة- طنطا " .

وكان ديوان المحافظة قد أعلن، اليوم، استقبال الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وزير الأوقاف بمكتبه بطنطا في إطار جولاته الميدانية لتجديد الخطاب الديني، وافتتاح المساجد الجديدة علي مستوى محافظات الجمهورية.

و يؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة عقب افتتاحه المسجد الكبير بعزبة الشرملسي بنطاق قرية الهياتم، بمركز المحلة بتكلفة مالية تتخطى 10 ملايين جنيه، و يرافق محافظ الغربية كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، و سكرتير عام محافظة الغربية اللواء حسين الهنيدي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ومشايخ ودعاة الأزهر والأوقاف.