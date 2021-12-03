وزير الأوقاف: يجب الحذر الشديد من مخاطر التطرف الإلكتروني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كثيرًا من وسائل التواصل العصرية إنما هي حمالة أوجه ، أو أسلحة ذات حدين كما يقولون ، فالسكين التي لا غنى عنها في كثير من الاستخدامات الحياتية قد صارت في أيدي بعض المتطرفين وسيلة للذبح وسفك دم البشر، والسلاح الذي لا غنى عنه في الدفاع عن الأوطان قد يصير لدى الجماعات المتطرفة وسيلة للظلم والعدوان والفتك بالبشر بدون حق ، وهكذا في كثير من الصناعات والاختراعات والابتكارات المستحدثة ، فوسائل التواصل ومواقعه التي ينبغي أن تكون وسيلة لبث الحكمة والمعرفة ، والحوار الحضاري ، ونقل العلوم والمعارف والثقافات.

وتابع وزير الأوقاف بعض الخارجين على النسق الإنساني لديهم السوي صارت وسائل للتطرف الفكري وهدم الدول والمجتمعات ، وتشويه الرموز الوطنية ، وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، وترويج الشائعات ، غير أن العاقل من يأخذ خيرها ونفعها ، ويتقي شرها وضرها ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.

وأكد أن ذلك يستوجب ضرورة التحقق والتبين والتثبت، وبخاصة ما ينشر أو ينقل عبر صفحات ومواقع وسائل أهل الشر أفرادًا أو جماعات ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ"، أي أنَّه لو لم يكن للإنسان من الذنوب سوى أن يكون بوق كلام ينقل كل ما يسمع دون تحرٍّ أو تدقيق أو تثبت لأوقعه ذلك وحده - دون سواه - في الهلاك .

وأضاف أن الجماعات الإرهابية ومن يسيرون في ركابها أو يدورون في فلكها لجؤا إلى التركيز على مواقع التواصل بعد أن نفد رصيــدهــا في الشارع وسقطـت سقوطًـا سياسيًّـا ومجتمعيًّـا وأخلاقيًّا ذريعًا ، وأنشأت ما يعرف بالميليشيات والكتائب الإلكترونية ، فتنشط نشاطًا ملحوظًا على مواقع التواصل ، وفي شراء مساحات واسعة بها وبكثير من وسائل الإعلام العالمية بتمويلات مشبوهة من دول ومؤسسات راعيةٍ للإرهاب وداعمةٍ له ، لتُفسح المجال عبر هذه الوسائل لأبواقها المضللة.

واستطرد :"أن هذه المواقع تجاوزت بث الأخبار الكاذبة إلى انتهاج أسلوب التهكم والسخرية والتشويه من خلال بث مواد مقروءة تارةً ، ومصورة أو مسموعة أو مصورة مسموعة تارة أخرى ، ناسين أو متناسين أن الإنسان قد يتكلم الكلمة من سخط الله (سبحانه وتعالى) ليضحك بها جلساءه أو متابعيه أو مستمعيه فيهوي بها في النار بُعد الثريا" .

وأكمل :"على أن بعض هذه المواقع وبعضها ض هذه الصفحات قد تجاوز كل ذلك إلى القذف الصراح ، والسباب المحض ، والتحريض الفج على القتل وسفك الدماء ، والفساد والإفساد ، والتخريب والتـدمير ، دون وازع من دين أو ضميـر أو إنسانيـة أو خلــق قويم ، والله جل جلاله لا يحب الفساد ، ولا يحب المفسدين" .