ضبط سيدة حاولت تهريب مخدرات فى الطعام لنجلها بسجن بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، خلال من محاولتها إدخال كمية من الأقراص المخدرة وهاتف محمول، لنجلها السجين بسجن قسم شرطة الخانكة، وذلك فى إطار متابعة السجون المركزية بدائرة المديرية والوقوف على انتظام المودعين بها وعدم حيازنهم أية ممنوعات وضبط ما يخالف القانون، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ربة منزل خلال أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول.

و بالمعاينة والفحص تبين، أنه أثناء قيام "ن ح م"، 41 سنة، ربة منزل، بزيارة نجلها "ع ع ع"، المحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات"، وخلال قيام ضباط المباحث بأعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، ضبط بحوزتها 231 قرص مخدر مختلف، و20 جرام استروكس، وهاتف محمول، ووصلة شاحن، موضوعين داخل أطباق الطعام فى الزيارة المعدة لنجلها.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لنجلها السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة والمادة المخدرة الأخرى للمعمل الجنائى لفحصها.