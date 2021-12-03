الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة حاولت تهريب مخدرات فى الطعام لنجلها بسجن بالخانكة

متهمة
متهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، خلال من محاولتها إدخال كمية من الأقراص المخدرة وهاتف محمول، لنجلها السجين بسجن قسم شرطة الخانكة، وذلك فى إطار متابعة السجون المركزية بدائرة المديرية والوقوف على انتظام المودعين بها وعدم حيازنهم أية ممنوعات وضبط ما يخالف القانون، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ربة منزل خلال أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول.

و بالمعاينة والفحص تبين، أنه أثناء قيام "ن ح م"، 41 سنة، ربة منزل، بزيارة نجلها "ع ع ع"، المحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات"، وخلال قيام ضباط المباحث بأعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، ضبط بحوزتها 231 قرص مخدر مختلف، و20 جرام استروكس، وهاتف محمول، ووصلة شاحن، موضوعين داخل أطباق الطعام فى الزيارة المعدة لنجلها.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لنجلها السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من الأقراص المخدرة والمادة المخدرة الأخرى للمعمل الجنائى لفحصها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

وزير المالية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 4 فلسطنين من مدينة الخليل

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال