برلماني: ضم مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ببورسعيد للتأمين الصحي الشامل

أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، موافقة لجنة الصحة بالمجلس على ضم مستشفى الصحة النفسيه وعلاج الإدمان لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإصدار توصية رسمية من المجلس بهذا الشأن، بناءاً على طلب الإحاطة الذي تقدم به.



وأضاف فرغلي، في بيان، أن لجنة الصحة بمجلس النواب سوف تقوم بمخاطبة وزيرا الصحة والمالية بما تمت الموافقة عليه، إعمالًا بنص المادة 36 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة من جانب مسئول هيئة الرعاية الصحية الحاضر بالجلسة على طلب الضم.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم التأكيد من رئيس اللجنة والأعضاء على ضم المستشفى للهيئة، طبقا للمادة 36 من قانون التأمين الصحي، بجانب وجود العلاج النفسي بحزم الخدمات المقدمة للمنتفعين بالهيئة.

وأودعت الدكتوره منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، مذكرة بناء على مخاطبة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ورئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالبيانات اللازمة عن المستشفى واستفائها شروط الاعتماد أثناء مرحلة تطولرها لبدء إجراءات عملية الضم.



وقامت اللجنة بالتوصية بدخول مستشفيات الصدر والحميات للمنظومة كونهما يقدمان خدمات علاجية، وفي انتظار مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب في هذا الشأن.

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