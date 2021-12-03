الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«أليك بالدوين» ينفى مسئوليته عن إطلاق الرصاص خلال تصوير فيلم «راست»

أليك بالدوين
أليك بالدوين

نفى الممثل أليك بالدوين، مسئوليته عن إطلاق الرصاص الذي أسفر عن مقتل مديرة تصوير خلال إعداد فيلم "راست"، قائلًا: إنه كان سيقتل نفسه إذا شعر أنه المخطئ. 

وفي مقابلة تلفزيونية مؤثرة، قال الممثل، إنه لم يضغط على زناد المسدس الذي كان بحوزته خلال تدريب على مشهد، وإنه لا يعتقد أنه سيواجه تهمًا جنائيًا في القضية.

وفي أول تصريحات علنية بشأن حادث إطلاق الرصاص الذي وقع في 21 أكتوبر قرب سانتا في نيو مكسيكو، قال "بالدوين"، لـ"جورج ستيفانبوليس"، مقدم البرامج على تلفزيون "إيه.بي.سي": "أشعر أن شخصًا ما مسئول عما حدث، لكنني أعلم أنه ليس أنا.. كنت لأقتل نفسي إذا اعتقدت أنني مسئول وأعني ذلك فعليًا".

وأسفر إطلاق الرصاص الحي عن مقتل المصورة "هالينا هتشينز" وإصابة المخرج "جويل سوزا".

ولا تزال السلطات في نيو مكسيكو تحقق في الحادث، ويشمل ذلك كيفية وصول ذخيرة حية إلى موقع التصوير، ولم توجه أية اتهامات جنائية في هذا التحقيق.

وقال "بالدوين"، إن أفراد طاقم الفيلم المسئولين عن فحص الأسلحة أبلغوه أن المسدس "آمن" للاستخدام.

وأضاف: "ما كنت لأصَّوب المسدس قط تجاه أحد وأضغط على الزناد"، وفي أول وصف علني لما حدث في يوم الحادث، قال "بالدوين"، إن الرصاصة انطلقت من المسدس وهو من طراز (كولت) عندما كان يتدرب على استخدامه ويجرب زوايا التصوير مع "هتشينز".

وأوضح أنه اعتقد لأول وهلة أن المصورة فقدت الوعي، ثم علم بعد ساعات بوفاتها، وقال إنه "لا يمكن أن يتخيل" أبدًا تصوير أي فيلم مجددًا يشمل استخدام أسلحة.

وواجه "بالدوين" انتقادات واسعة النطاق لعدم قيامه بفحص المسدس بنفسه جيدًا، لكنه أصَّر خلال المقابلة على أن هذا ليس من اختصاص الممثل.

وقال: "عندما يسلمني الشخص المسئول عن تلك المهمة سلاحًا فإنني أثق به... أعمل بهذه المهنة منذ 40 عامًا وحتى ذلك اليوم لم أواجه مشكلة أبدًا".

وكان اثنان من طاقم الفيلم أقاما دعويين مدنيتين اتهما فيهما "بالدوين" ومنتجي الفيلم وآخرين في الإنتاج، بالإهمال والتراخي في تطبيق بروتوكولات السلامة، لكن "بالدوين" قال: "لم ألحظ أي مشكلات تتعلق بالأمن أو السلامة طوال الوقت الذي قضيته هناك".

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