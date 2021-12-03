بيلاروسيا تتعهد باتخاذ خطوات صارمة ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "مينسك" ستتخذ إجراءات صارمة لكنها متناسبة، ردًا على تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

وقالت في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "إن الطبيعة الضارة للعقوبات وعدم جدواها كانت واضحة منذ فترة طويلة لجميع الأشخاص العقلاء، فضلًا عن تأثيرها السلبي على كلا الطرفين".

وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه - كما أُعلن في وقتٍ سابق - سنتخذ تدابير صارمة وغير متكافئة ولكنها كافية فقط للرد على ذلك".

وأشارت الخارجية البيلاروسية، إلى أن هذه العملية تشكل خطرًا على الاستقرار والأمن الإقليميين، مضيفة أن "اللوم في كل هذا يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي وحده الذي بدأ دوامة العقوبات والعدوان، وما زلنا ندعو السياسيين الأوروبيين للعودة إلى رشدهم".

وبحسب وزارة الخارجية البيلاروسية، فإن التحرك لفرض القيود نابع من الرغبة في التخلص من المنافسين، "ولهذا السبب تم إدراج الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة في حزمة العقوبات".

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إنها لم تكن المرة الأولى التي تضطر فيها بيلاروسيا لمواجهة مثل هذه التحديات من الغرب.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد إجراء استفتاء على مسودة الدستور، خلال فبراير المقبل، كما هو مقرر له، ما لم تحدث طوارئ.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (بيلتا - نيوز) الرسمية، خلال مقابلة مع ديمتري كيسيليوف المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا".

وقال لوكاشينكو: "سأطرح الدستور للاستفتاء في فبراير، في أقرب وقت من نهاية الشهر، سنختار التاريخ الذي سيكون مناسبًا لنا، والذي يفي بالمواعيد النهائية المحددة في الدستور الحالي".

وأضاف: "لقد قلت مؤخرًا إننا سنلتزم بهذا الجدول الزمني وسنجري بالتأكيد استفتاءً، ما لم نضطر إلى إعلان حالة الطوارئ.. أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك، لذلك، أعتقد أننا سنكون قادرين على إجراء الاستفتاء فبراير المقبل بما يتماشى مع الجدول الزمني، كما خططنا".