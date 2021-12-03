الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول 89 رحلة طيران دولية لمطاري الغردقة ومرسى علم

مطاري الغردقة ومرسى
مطاري الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطاري الغردقة الدولي، ومرسى علم، اليوم الجمعة، 89 رحلة طيران من عدة دول مختلفة.

ويستقبل مطار الغردقة الدولى 80 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.

وأكد مصدر بمطار الغردقة الدولى أن جداول الرحلات اليوم الوافدة من الدول المختلفة توضح وصول 80 رحلة طيران مختلفة من جنسيات مختلفة على رأسها الجنسية الروسية، والأكرانية والألمانية والتشيكية والبولندية وعدد من الجنسيات الأخرى المختلفة.

وأضاف المصدر، أن جهات المختصة ورجال الحجر الصحى يقومون بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة بمجرد وصول السائح بمهبط المطار تتم عمليات التعقيم والمرور على الكاميرات الحرارية والتأكد من تحليل الـpcr وكذلك تعقيم الحقائب.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران مختلفة بينها 5 رحلات من المطارات الأوكرانية، و4 رحلات من ألمانيا، تقل على متنها قرابة 1000 راكب ضمن 78 رحلة طيران دولية وداخلية تصل المطار خلال الأسبوع الجارى.

السياحة الشتوية تنعش فنادق الغردقة

 

وبدأت محافظة البحر الأحمر في في استقبال زوارها من السياح خلال الموسم الشتوي والذي بدأ  بانتعاش كبير بعد إنهاء الفنادق استعداداتها للموسم الشتوي ، تزامنًا مع وصول الرحلات الروسية لمدينة الغردقة وعودة رحلات الشارتر بين الغردقة والعاصمة الروسية موسكو، عقب توقف دام أكثر من 6 سنوات.

قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بمدينة الغردقة، ان الموسم السياحي الشتوي بدأ بقوة مع ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة ممثلة في وزارة السياحة برفع نسب التشغيل بالفنادق لـ100% جاء في وقت هام، ودعم الفنادق في رفع مستوى خدماتها المقدمة للنزلاء، مؤكدًا أن القطاع السياحي المصري عامة وفي مدينة الغردقة خاصة بدأت في التعافي بشكل كبير وقريبًا تعود الريادة للسياحة المصرية كسابق عهدها.

وأضاف جمعة أن معدلات الوصول للرحلات السياحة ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا، لافتًا إلى أن عودة السياحة الروسية بعد فترة توقفها ساهمت في رفع نسب الإشغال بالتزامن مع فتح أسواق سياحية جديدة أمام الشركات المصرية والأجنبية.

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