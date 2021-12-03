النيابة تنتهي من الاستماع لأقوال والدة طفل تعرض للطعن ببولاق الدكرور

انتهت نيابة بولاق الدكرور من الاستماع لأقوال والدة الطفل الذي تعرض للاعتداء من قبل عاطل مستخدمًا سلاح أبيض خلال سيره معها بالشارع، بمنطقة بولاق الدكرور لكشف غموض الحادث وملابساته والوقوف على أسبابه.

كشفت التحقيقات تعرض طفل يدعى "نصر الدين. ا" 5 سنوات، للطعن أثناء سيره لحضور دروس حفظ القرآن الكريم بأحد المكاتب بمنطقة بولاق الدكرور.

وقالت والدة الطفل أن أثناء ذهابها بصحبة طفلها لدروس تحفيظ القرآن الكريم في بولاق الدكرور محل سكنهم فوجئت بشخص يقف أمامها فلم تهتم لأمره معتقده أن اصطدم بهم دون قصد فحاولت الالتفات للجانب الآخر ولكن اعترض طريقهم وحاول طعن الطفل بسكين كانت بحوزته فصرخت الأم مستغيثة بالأهلي التي حضرت ولاحقت المتهم وتم القبض عليه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بمحاولة اعتداء شاب على طفل بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل حاول إصابة طفل يسير بصحبة والدته بسكين، خلال سيره بصحبة والدته، إلا أن الاعتداء لم يسفر عن إصابة الطفل، وحاول المتهم الهرب وطارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من التحفظ عليه.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ولم يبرر الدافع، فتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.