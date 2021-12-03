الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة كاهن جديد لكنيسة القديس أبانوب والأنبا أنطونيوس بكاليفورنيا

الأنبا سرابيون مطران
الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس

ترأس الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، الأنبا سوريال، الأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأساقفة العمومين بالولايات المتحدة الامريكية صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة نوركو، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور ومشاركة كهنة، شمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلاة الصلح أتم الأحبار الآجلاء طقس سيامة الشماس توماس تادرس قساً بإسم كيرلس، وتوجه إلى دير القديس بولس بولاية كاليفورنيا لقضاء فترة الأربعين يوم.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة ٤٣ يومًا، وينتهى ليلة عيد الميلاد، ٧ يناير المقبل.

صوم من الدرجة الثانية

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

ولفتت المُصادر إلى أنه خلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدًا أن الكنائس الأرثوذكسية بالإيبارشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكه وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

إغلاق الأديرة في صوم الميلاد

وتبدأ أديرة القبطية في غلق أبوابها تزامنًا مع بدء صوم الميلاد، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد.

الولايات المتحدة الامريكية الأنبا كيرلس الكنيسة القبطية صلاة القداس الإلهي الصوم الكبير الولايات المتحدة الامريكي دودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 4 فلسطنين من مدينة الخليل

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال