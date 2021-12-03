محافظ أسوان: عدم السماح بإعادة إنشاء أي منازل أو مباني بمخرات السيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،أنه لن يتم السماح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول مرة أخرى سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة في منطقتى عزب كيما والناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

جاء ذلك أثناء عرض المهندس محمد الشروني، وكيل وزارة الرى على محافظ أسوان الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتي تمثلت في رصد عدد من المنازل الواقعة ضمن الحرم الغير آمن لأحد الأودية الطبيعية بين عزبتي الفرن والمرشح بكيما، والتي سيتم إخلائهم وإدراجهم ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم سواء بصرف تعويض مالي أو تخصيص وحدة سكنية ضمن مساكن إيواء متضرري السيول بحي السلام.

وقد شدد اللواء أشرف عطية على أنه نظراً للتغيرات المناخية غير المتوقعة والمفاجئة والتي يمكن أن تهدد مستقبلاً هذه المنازل فقد تم توجيه الإدارة المركزية للرى بحصرها، وخاصة أنه تم إنقاذهم بعد حجز سد كيما والبحيرة الصناعية التابعة له لأكثر من 2 مليون م3، من مياه السيول التي ضربت المحافظة مؤخراً وذلك ضمن جهود وزارة الرى بإنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخر صناعي.

وأوضح أنه تم مراجعة جميع المخرات الصناعية من خلال الإدارة المركزية للري والوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، حيث تم التأكد من عدم وجود أي تعديات أو مباني عشوائية عليها ، ولكن نظراً للتضاريس والطبيعة الجبلية بطول المحافظة ، فإنه توجد العديد من القرى والمناطق السكنية على المخرات والأودية الطبيعية.

جدير بالذكر أن تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية للإرتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات حى السلام بطريق العلاقى لاستكمال تجهيزها بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لإستضافة الأسر المتضررة من السيول مجاناً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة لأسوان.