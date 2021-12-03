غلق جزئى لتقاطع طريق الواحات مع الدائرى لمدة يومين

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الجمعة، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط إغلاق تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري جزئيا أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، اتجاه طريق الفيوم، والذي يستمر لمدة يومين، لتنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد نصر لبنة، قد أعلنت عن إغلاق تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري جزئيًّا أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، لمدة يومين؛ لتنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار.

وأشارت إدارة مرور الجيزة إلى أنه في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر، ستجري الشركة المنفذة قطعا عرضيا بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم.

ولفتت إدارة مرور الجيزة إلى أن تنفيذ الأعمال يستلزم إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليه لمدة يومين، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 2021/12/3 حتى صباح يوم السبت 4/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الخامسة صباحًا فقط دون تعطيل حركة المرور.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة، منها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.