تحويلات مرورية بـ«كورنيش النيل» لمدة يوم

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بكورنيش النيل، تسمتر لمدة يوم واحد؛ لتنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبري المشاة المعدني داخل ممشى أهل مصر، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن التحويلات، وذلك على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من مناطق المظلات باتجاه مناطق وسط المدينة عدم الاستكمال بمحور الكورنيش فمطلع كوبرى روض الفرج فالمنزَل اتجاه شارع عبدالقادر طه فيمينًا اتجاه شارع عبيد فيمينًا اتجاه شارع ترعة جزيرة بدران، والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوَى الدورانى اتجاه مناطق وسط المدينة.

- الاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة الاستكمال أعلى كوبرى روض الفرج اتجاه شارع عبيد فيمينًا اتجاه شارع ترعة بدران، والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوَى الدورانى اتجاه مناطق وسط المدينة.

وتكون الأعمال اعتبارًا من الساعة 3 صباح اليوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 10 صباحًا بذات اليوم.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبرى المشاة المعدني داخل ممشى أهل مصر "حرم كورنيش النيل".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفِّذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.