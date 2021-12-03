سقوط تاجر مخدرات في بولاق.. وقرار جديد من جهات التحقيق ضده

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الجمعة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة حيازة كمية من مخدر “الحشيش”، وزنت 5 كيلو جرام بغرض الاتجار.

البداية، عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفادها قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه بدائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته “كمية من مخدر ”الحشيش" وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.