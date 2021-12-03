ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي دون ترخيص في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الأمن في محافظة سوهاج، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بسوهاج خلال إدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة "البلينا" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وتمكن المتهم من خلال الأكاديمية استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات قد وردت إلى مساعد الوزير للإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص بـ إدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المذكور وضبطه.

وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على 4 أكلاشيهات منسوبة للأكاديمية ومركز تدريبي آخر، ومجموعة من الشهادات الدراسية وشهادات تقدير منسوبة للأكاديمية وأخرى مزورة منسوبة لجامعتين، ودفتر إيصالات تحصيل نقدية، و16 كارنيه مزور صادر من الأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة، و10 استمارات تعليم دولي خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوبة للأكاديمية المشار إليه، وجهاز حاسب آلي، بفحصه تبين احتوائه على عدد من البرامج الدراسية والمطبوعات التعليمية الخاصة بنشاط الأكاديمية التى تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأمكن الإستدلال على 5 من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا جميعاً قيام المتهم المذكور بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ 8 آلاف جنيه تحت ذات الزعم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.