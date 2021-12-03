ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه في أسيوط

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق دائرة مركز شرطة منفلوط وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة منفلوط، وبحوزتهم كمية لـ مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام، و2 طبنجة، و4 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول، وميزان حساس، و12 قطعة مشغولات ذهبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 ملايين جنيه تقريبًا.

كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن كفرالشيخ نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريبًا، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.