يغلق 3 أشهر لأعمال التطوير.. تحويلات مرورية في طريق السويس

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة، في إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى مما يستلزم إجراء غلق الطريق "الرئيسي والخدمة"، أمام حركة المرور في القادم من القاهرة اتجاه السويس وكذلك الأمر في الاتجاه المعاكس لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي :-

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور في القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوي"الرئيسي" أمام حركة المرور في القادم من السويس اتجاه القاهرة، من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى الطريق الدائرى الإقليمى وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع إستمرار النقل في طريق الخدمة.

وستبدأ الأعمال إعتباراً من الساعة 7 صباح اليوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.