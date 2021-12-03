الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق كوبري الساحل جزئيًا لمدة 3 أيام

غلق كوبري الساحل
غلق كوبري الساحل جزئيًا

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في إجراء عملية غلق جزئي كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لمدة 3 أيام، لاستكمال أعمال صيانة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بالكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

ويستلزم ذلك إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل، وذلك لمدة 3 أيـام،ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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وائل لطفي

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