كشف ملابسات تعدي الأهالي بالضرب على شخص بأسيوط

كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ضبط الأهالى أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب لمضايقته الفتيات بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ضبط أحد الأشخاص بمعرفة الأهالى بأحد الشوارع بمحافظة أسيوط لمضايقته الفتيات "مجهولة" والتعدى عليه بالضرب ومغادرة المكان.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات أثناء سيرها بشارع الجامعة ، فإستغاثت بالأهالى فقاموا بالإمساك به والتعدى عليه بالضرب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.