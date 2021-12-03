الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

طلاب
طلاب

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد وجدول امتحانات شهر ديسمبر و موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف التعليمية ومعايير إجراء الامتحانات.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد اختبارات شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي والتي تجرى خلال الفترة من 5_9 ديسمبر الجاري حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية والتربية الإسلامية يوم 5 ديسمبر فيما يتم تعقد اختبار مادة العلوم والمهارات المهنية يوم 6 ديسمبر ومادة الدراسات الاجتماعية يوم وتكنولوجيا المعلومات يوم 7 ديسمبر ويؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الإنجليزية يوم 8 ديسمبر ومادة الرياضيات يوم 9 ديسمبر حيث يراعى الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب.


معايير عقد امتحانات شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات كل مادة لطلاب الصف الرابع الابتدائي في شهر ديسمبر سيتكون من 10 أسئلة فقط يتم اختيارها بمعرفة الموجة الأول للمادة بمديرية التربية والتعليم بمحافظات من بنك المعرفة والتي تهدف إلى قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب حيث تغطي ما قطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر ويتم تقييم الاجابات على مستوى المدرسة حيث يتم تجميع كافة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد مع درجات اختبارات شهر نوفمبر و أكتوبر ووضعها على درجات الفصل الدراسي الأول لتقييم الطلاب.

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موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022


مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 وصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستعقد وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 15 يناير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع حيث تنتهي في 2 فبراير المقبل على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 5 فبراير وتنتهى يوم 20 من نفس الشهر حيث تستمر لمدة أسبوعين فقط.

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