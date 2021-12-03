بسبب ركنة عربية.. اعترافات المتهمين بضرب مواطن فى الإسكندرية

اعترف متهمون بالتعدي بالضرب على جارهم في الإسكندرية، بعصا خشبية بسبب "ركن عربية" أمام منزلهم لإنزال بضائع منها، حيث طلبوا منه تحريكها لكنه رفض، فاندلعت بينهم مشادات كلامية تحولت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن قيام شخصين بالتعدى على بعضهما بالضرب بعصا خشبية بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعدى شخصين على بعضهما بالضرب بعصا خشبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من مالكة محل سلع غذائية وبصحبتها سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ "طرف أول" بقيام أحد الأشخاص، ونجله "صاحب محل لمستلزمات الهواتف المحمولة مجاور للمحل الخاص بالمبلغة " – وكلاهما مقيمان بدائرة القسم "طرف ثانى" بالاعتراض على قيام السائق "المشار إليه" بإيقاف سيارته أمام محل المُبلغة لإنزال بضائع لها .

وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها أحد المشكو فى حقهما "صاحب محل مستلزمات الهواتف المحمولة" بالتعدى على المبلغين بعصا خشبية "دون حدوث ثمة إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما والأداة المستخدمة وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بوجود خلافات سابقة مع الطرف الأول بسبب الجيرة .