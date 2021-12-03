الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات سيدة متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين

متهمة
متهمة

اعترفت سيدة بنصبها على المواطنين وتقديم نفسها للجميع على أنها مستشارة روحانية للاستيلاء على أموال المواطنين.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أنها روجت لنفسها على منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تبارى عليها الزبائن، وأغدقوا عليها بالأموال.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات ببورسعيد، لقيامها بالنصب، والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والإحتيال على العديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد والإستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرتها على تقديم استشارات روحانية بدون حصولها على شهادات ومؤهلات علمية فى هذا المجال.

وقيامها بالإعلان عن النشاط المشار إليه على أحد "المواقع الإلكترونية"، بشبكة الإنترنت الخاصة بالعلاج الروحانى زاعمةً كونها "مستشارة روحانية" على خلاف الحقيقة، وقيامها بتلقى مبالغ مالية من المجنى عليهم نظير تلك الإستشارات الوهمية عن طريق حوالات على "إحدى شركات تحويل الأموال" أو من خلال تحويلات بنكية لإحدى البنوك، وعقب ذلك تقوم بإستلام تلك المبالغ بالعملة الأجنبية وإستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

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