من خلال أكاديمية وهمية.. ضبط شخص يزور الشهادات الدراسية في سوهاج

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكاديمية بدون ترخيص في محافظة سوهاج، لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بإدارة كيان تعليمى وهمي أكاديمية "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المذكور وضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (عدد 4 أكلاشيهات منسوبة للأكاديمية ومركز تدريبي آخر - مجموعة من الشهادات الدراسية وشهادات تقدير منسوبة للأكاديمية وأخرى مزورة منسوبة لجامعتين- دفتر إيصالات تحصيل نقدية- 16 كارنيه مزور صادر من الأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة- 10 استمارات تعليم دولي خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوبة للأكاديمية المشار إليه- جهاز حاسب آلى بفحصه تبين احتوائه على عدد من البرامج الدراسية والمطبوعات التعليمية الخاصة بنشاط الأكاديمية التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأمكن الاستدلال على 5 من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا جميعاً قيام المتهم المذكور بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ 8 آلاف جنيه تحت ذات الزعم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.