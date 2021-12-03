الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بينهم مدنيون.. 10 قتلى في هجوم لداعش شمالي العراق

هجوم لداعش شمالي
هجوم لداعش شمالي العراق

قتل 10 أشخاص بينهم مدنيون، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش الإرهاب، شمالي العراق، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وكان العراق قد أعلن عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، يعملان ضمن ما يعرف بـ"كتيبة القناصين".

- اعتقال عنصرين من كتيبة "القناصين" بداعش

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في بيانها أمس الخميس، إن القوات العراقية نفذت عملية أمنية "استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تواجد إرهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما يسمى (كتيبة القناصين) التابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 51 وقوة من الفوج الأول للواء ذاته، تم نصب كمين للإرهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة، وأوضح أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية، قد كشفت، الثلاثاء الماضي، عن عملية عسكرية للقضاء على فلول داعش في سلاسل جبال مكحول قرب الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان، إن "قوة من اللواء 51 وهندسة الميدان للواء 31 والطبابة وسلاح المدفعية وبإسناد طيران الجيش، نفذت عملية تفتيشية واسعة في سلاسل جبال مكحول لمطاردة فلول داعش الإرهابية".

وأضافت "تشمل العملية الأمنية تفتيش وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيرة الجيادية الواقعة بين قرية السلمان وطريق المسحك من فلول داعش".

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