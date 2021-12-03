الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق جزئي لشارع النزهة في الشيخ زايد لمدة يومين

إغلاق جزئي لشارع
إغلاق جزئي لشارع النزهة في الشيخ زايد

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة، على عملية إجراء عملية قطع عرضى لشارع النزهة أمام كمبوند جنة 2 محيط النادى الأهلى مما يستلزم عملية غلق جزئى للطريق، وذلك لمد كابلات جهد متوسط بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وقال مصدر أمنى ، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى للموقع المشار إليه لمدة يومين وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/ 12/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الإنتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للكوبرى منعا للزحام.

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