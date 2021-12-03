«الصحة العالمية»: «أوميكرون» سيصل غالبية دول غرب المحيط الهادئ

حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من أن "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيصل في نهاية المطاف إلى غالبية الدول في منطقة غرب المحيط الهاديء، مطالبا حكومات الدول بالاستعداد.



ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مدير الطواريء الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة غرب المحيط الهاديء الدكتور باباتوندي أولووكوري، قوله "إنه يعتقد أن عدد الدول التي ينتشر بها المتحور الجديد أعلى مما تم الإبلاغ عنه حاليًا".



وأضاف "أن الدول بإمكانها أن تتعلم من خبراتها في التعامل مع المتحور دلتا، بما في ذلك من تعزيز حصول الفئات ذات الأولوية على اللقاح مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا".



وأشار إلى أن التدابير الأخرى تتضمن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعزيز المراقبة النشطة، واتباع نهج يستند إلى المخاطر في مراقبة الحدود، وإعطاء الأولوية في أسرة الرعاية المركزة لمن تستدعي حالتهم مثل هذا العلاج.

جدير بالذكر أن عددًا من الدول في منطقة غرب المحيط الهاديء قد أبلغت عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، الذي اكتشف للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وكانت ارتفعت موجة العدوى التي يسببها فيروس كورونا من سلالة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا بمقدار خمسة أضعاف في أسبوع، وتستمر النسبة في الارتفاع، حيث أكد مسئولو الصحة أن السلالة الفائقة هي المهيمنة الآن.



وتظهر بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية أنه تم تسجيل 11535 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 368% يوم الخميس الماضي عندما تم تسجيل 2465 إصابة جديدة، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وارتفعت الحالات في البلاد منذ ظهور أوميكرون، والتي يقول الخبراء إنها تبدو أكثر عدوى من دلتا ولديها طفرات قد تسمح لها بتفادي اللقاحات.

وخضع حوالي 51402 شخص في البلاد لاختبار كوفيد و 22.4% منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس.



