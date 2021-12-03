صحيفة سعودية تكشف إجراءات المملكة لمواجهة «أوميكرون»

كشف صحيفة "البلاد" السعودية، جهود المملكة لمجابهة متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بسرعة شديدة منذ الإعلان عن ظهوره في جنوب إفريقيا.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "احتواء الجائح"، إن المملكة واصلت سعيها في إدارة الأزمة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، كما تميزت تجربة المملكة بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها.

وأشارت إلى أن تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، استندت إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية، فضلًا عما تمتلكه من بنية تحتية ورقمية وكوادر بشرية فاعلة للتعامل مع الجائحة.



وأوضحت أن وزارة الصحة السعودية وهيئة الصحة العامة "وقاية" تستمر في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة .

وفي سياق متصل، علق وزارة الداخلية السعودية، رحلاتها الجوية مع 7 دول إفريقية في إطار محاولة منع انتشار متحور "أوميكرون" وهما مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

كما ألزمت الداخلية السعودية كل من دخل إلى المملكة من تلك الدول ابتداء من 1 نوفمبر أو مر بها، أن يحمل نتيجة فحص "PCR" سلبية أجراه بعد وصوله إلى الأراضي السعودية.