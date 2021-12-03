قرار جديد ضد عصابة الـ«التوكتوك» بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب وقائع سرقات “توكتوك” بطريق كسر الكونتاك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات "توكتوك"، في الإسكندرية.

كشفت التحريات أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوكتوك" بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين واستهدافهم والقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمي شرطة "منيا البصل، كرموز" بالإسكندرية، وبإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالمحافظة، تم ضبط الآخرين والمسروقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإرتكاب 16 واقعة سرقة سيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.