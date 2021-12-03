أمريكا والسويد تبحثان معالجة أزمة المناخ وكورونا والتحديات المشتركة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ وكورونا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال زيارة بلينكن السويد للمشاركة في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف البيان أن بلينكن أكد دعمه للعلاقات الثنائية القوية، وهنأ أندرسون على دورها التاريخي كأول رئيسة وزراء للسويد.

وكانت أعلنت السلطات الأمريكية، أن هناك تسع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في عدة ولايات من بينها خمس حالات في نيويورك، حسبما أعلنته كاثي هوتشول حاكمة الولاية.

وتضمنت الإصابات حالة في ولاية هاواي الجزرية الواقعة على المحيط الهادئ، وحالة في مينيسوتا وكلاهما لشخصين لم يسافرا دوليا مؤخرا، بما يشير إلى أن المتحور ينتشر فعليا في داخل الولايات المتحدة.

ووصفت وزارة الصحة في هاواي وجود هذه الحالة المصابة لديها بأنها تمثل حالة انتشار محلي لعدم وجود سجل سفر خارجي لدى الشخص المصاب.

وأشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الحالتين المعلنتين للإصابة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر كانتا لمواطنين أمريكيين من كاليفورنيا وكولورادو تلقيا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا وعادا مؤخرا من جنوب أفريقيا.

ومن جهتها، ألمحت وكالة الصحة العامة السويدية، إلى إمكانية فرض قيود جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، عن كارين تيجمارك ويسيل، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة السويدية، قولها " قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات بالفعل الأسبوع المقبل".

وقد فرضت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا قيودا جديدة مؤخرا حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الشتاء، إلى جانب المخاوف من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".