«المالكي» يطالب إيطاليا بإطلاق عملية سياسية حسب قرارات الشرعية الدولية لدعم فلسطين

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رئيس البرلمان الإيطالي اروبيرتو فيكو، على آخر تطورات الأوضاع السياسية في فلسطين.

ووضع "المالكي"، "فيكو" في صورة الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطينى خاصة اعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي وعمليات القتل والاعتقال والاعتداء على المقدسات، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة.

وطالب المالكي إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالعمل معا لدعم إطلاق عملية سياسية جدية حسب قرارات الشرعية الدولية، وتفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية ووضع حد لمعاناة أبناء الشعب الفلسطينى، متابعا "إن الحل الوحيد لحل الصراع هو انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لدولتنا، شعبنا لا يمكن ان ينتظر إلى ما لا نهاية ولا يمكنه الاعتماد على المعجزات".

كما دعا المالكي، فيكو لزيارة فلسطين للاطلاع على ما يحدث هناك على الأرض من سياسية "أبارتهايد" ومن سقوط أخلاقي لدولة الاحتلال.

- توضيح موقف الحكومة الاسرائيلية الحالية الرافض للمفاوضات وحل الدولتين

وخلال اللقاء، تطرق إلى موقف الحكومة الاسرائيلية الحالية الرافض للمفاوضات وحل الدولتين ورفضها وجود حقوق للشعب الفلسطيني وتفضيلها موضوع إدارة الصراع وليس حله أو حتى اعتباره موضوع إنساني وإصرارهم على منع تجسيد الدولة الفلسطينية.

وبحث "المالكي" مع البرلماني الإيطالي، خلال لقاء عقد في قصر مونتي شيتوريو في العاصمة الإيطالية روما، ويأتي تزامنا مع تكثيف نشاطات وزارة الخارجية والمغتربين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أهمية تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

كما هنأ الوزير الفلسطيني" فيكو" يمناسبة مرور مائة عام على إنشاء البرلمان الايطالي.

وتحدث المالكي عن مواقف الادارة الامريكية الحالية وعدم اتخاذها مواقف عملية حتى اللحظة من شأنها أن تحرك العملية السياسية في فلسطين والمنطقة ومثلها أيضا سياسة الاتحاد الأوروبي والتي لا تقوم بالضغط الكافي لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف والاتفاقيات والقوانين الدولية خاصة قانون حقوق الإنسان.