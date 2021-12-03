الهند تسجل 9216 إصابة و391 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 آلاف و216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونا و 615 ألفا و767 حالة.

ونقلت منصة "مينت" الإخبارية عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 391 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 470 ألفا و115 حالة.

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني الهندية، احتمالية إرجاء استئناف الرحلات الجوية الدولية التجارية التي كانت مقررة في 15 ديسمبر الجاري، بسبب متحور (أوميكرون) الجديد.

وأوضحت المديرية في مذكرة أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية، أنه نظرًا للسيناريو العالمي، فإنه يتم مراقبة الوضع عن كثب بالتشاور مع جميع الجهات المعنية وسيتم الإخطار بالقرار المناسب الذي يشير إلى التاريخ الفعلي لاستئناف خدمات نقل الركاب الدولية والتجارية في الوقت المناسب.

- المطارات الهندية تطبق سلسلة من القيود على المسافرين الوافدين

وأضافت أن السلطات تتخذ استعدادها في ضوء ظهور المتحور، حيث تطبق المطارات بجميع أنحاء البلاد سلسلة من القيود على المسافرين الوافدين، خاصة من الدول المعرضة لخطر انتشار المتحور، وتتضمن القيود نظامًا صارمًا من الاختبارات الطبية والحجر الصحي.

وذكرت الحكومة الهندية، في بيان بحسب صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك القواعد الجديدة جاءت نظرًا لمتغير "أوميكرون" المتحور الجديد لفيروس كورونا، مضيفة أن كل المسافرين القادمين من الدول الخطيرة سيتم إلزامهم بإجراء اختبار فور وصولهم المطار، بالإضافة إلى أن 5% من القادمين من الدول المصنفة بأنها ليست في خطر سيتم إجراء اختبار عشوائي لهم.

وتمثل الإجراءات الجديدة اختبار "PCR" بنتائج سلبية خلال الـ14 يومًا، كما سيتم إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل دخولهم الهند.

كما طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من المسؤولين مراجعة خطط تخفيف قيود السفر الدولي بعد ظهور متغير أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.