حصيلة كورونا في ألمانيا تتجاوز 6 ملايين حالة

أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية في ألمانيا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز عتبة الـ6 ملايين، اليوم الجمعة، منذ بداية ظهور الوباء.

وأفاد المعهد عبر موقعه الإلكتروني بأن ألمانيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 74 ألفا و352 إصابة جديدة إلى جانب 390 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 6 ملايين و51 ألفا و560 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 102 ألف و568 وفاة،

ووفقا لأحدث البيانات، تعافى أكثر من 5 ملايين شخص منذ بداية تفشي المرض.

- ألمانيا تفرض إغلاقا على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم

وكانت فرضت الحكومة الألمانية، الخميس، إغلاقًا على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا".

وأكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، أهمية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة تفشي "كورونا"، خاصة في ظل ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، بسبب الوضع الوبائي السيئ في البلاد، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل.

وأضافت "ميركل" أن الحكومة ستنظر في المدة التي يمكن فيها اعتبار الأشخاص "مُلقحين بالكامل" نظرًا لتراجع المناعة بمرور الوقت، "كما تتم مناقشتها أيضًا على مستوى الاتحاد الأوروبي".

- المستشار الألماني الجديد يشدد على ضرورة فرض التطعيم الإجباري

من جانبه، شدد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، على ضرورة فرض التطعيم الإجباري، لافتًا إلى أنه لم يتم تطعيم عدد كافٍ من المواطنين، إذ تبلغ نسبة التطعيم في ألمانيا 68.4%.

فيا يتوالى فرض قيود عبر العالم في مواجهة انتشار المتحور الجديد " أوميكرون"، وأعلنت ألمانيا بعض التدابير ومن المقرر أن تتخذ إجراءات جديدة منها الإغلاق للأماكن العامة وفرض التطعيم الإجباري وهذا الإجراء من المرتقب تطبيقه في النمسا، تتم دراسته في بلدان مختلفة كجنوب إفريقيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي إنه يجب مناقشة الموضوع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في جنيف، أنه في الوقت الحالي تشكّل نسبة التلقيح وكشف الإصابات المتدنية مزيجا ضارا، وحذر من أنها "وصفة مثالية لتكاثر المتحورات وتفشيها"، مشددا على أن نهاية الوباء هي مسألة خيار.