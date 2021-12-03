الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النرويج تخطط لتقييد حركة الحلفاء فى الناتو بالقرب من روسيا

الوجود العسكري
الوجود العسكري

قالت وزيرة خارجية النرويج أنيكين ويتفيلدت، في مقابلة مع صحيفة VG إن حكومة بلادها الجديدة تسعى لتقييد حركة الحلفاء في الناتو بالقرب من روسيا.

 

وأضافت الوزيرة: "بالنسبة للنرويج، يعتبر الوجود العسكري في المناطق القريبة منا مهما. ولكن في رأينا، سيكون من الأفضل أن نشرف بمفردنا على المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية - بمساعدة الطائرات والفرقاطات النرويجية. هذا مهم جدا بالنسبة لنا".

 

وأشارت إلى أنها تخطط، لمناقشة هذه المسألة مع بريطانيا والولايات المتحدة.

 

وقالت: "يمكن لهاتين الدولتين اتخاذ القرارات بشكل ذاتي. لكن علينا نحن أن نقوم بحماية مصالح النرويج.  ومن مصلحة النرويج، أن تهتم بنفسها بالدفاع عن هذه المناطق بشكل مستقل، وأن يتم ذلك بواسطة القوات المسلحة النرويجية".

 

وخلال ذلك، شددت الوزيرة على أن تواجد القوات المسلحة الأمريكية حاليا في المنطقة القريبة من الحدود مع روسيا، ليس أكثر مما كان عليه في فترات أخرى من "حقبة ما بعد الحرب".

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في النرويج، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

 

وتم رصد الحالتين اليوم في بلدية أويجاردين غرب برجين، وفقا للبلدية الواقعة غرب النرويج.

 

وقال توم جيورج اندريفك عمدة البلدية إن الشخصين كانا قد سافرا في وقت سابق في جنوب إفريقيا، وهما في طريقهما للتعافي.
 

وقد تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في عدة دول أوروبية من بينها الدنمارك والسويد.

 

وكانت أدخلت النرويج إجراءات وتوصيات جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء، جوناس جار ستور، أن المواطنين يتم حاليا توصيتهم بارتداء الكمامات، عند تعاملهم مع خدمات الصحة والرعاية، وفي وسائل النقل العام، وعند ممارسة التسوق، إذا لم يكن من المتاح الحفاظ على مسافات للتباعد.

روسيا النرويج روسي الناتو الحلفاء تخطط بالقرب ناتو

رئيس التحرير

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