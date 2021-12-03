ناسا تكلف 3 شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية تجارية

كلفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ثلاث شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية تجارية جديدة.



وأعلنت ناسا يوم الخميس أن من بين تلك الشركات "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس أمازون "جيف بيزوس" و ستحصل على مبلغ 130 مليون دولار، و شركة نانوراكس و مقرها تكساس و ستحصل على 160 مليون دولار و نورثروب جرومان ومقرها فرجينيا وستحصل على 6ر125 مليون دولار.



وقالت ناسا إنها تسعى إلى الانتقال من محطة الفضاء الدولية إلى منصات أخرى و بالتالي الحفاظ على "وجود أمريكي لا ينقطع في مدار أرضي منخفض".



وقال رئيس ناسا بيل نيلسون إنه "مع قيام الشركات التجارية حاليا بتوفير وسائل نقل إلى مدار أرضي منخفض، فإننا نتشارك مع شركات أمريكية لإنشاء وجهات فضائية يمكن للناس زيارتها و العيش والعمل بها، ما يسمح لناسا مواصلة تمهيد طريق في الفضاء من اجل صالح البشرية، مع تعزيز النشاط التجاري في الفضاء".



وأعلنت "بلو أوريجين" قبل عدة أسابيع أنها تعمل على إنشاء محطة فضائية خاصة بها، تسمى "أوربيتال ريف" أو "الحيد المداري" ، مع شركاء آخرين من بينهم شركة بوينج.



يشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية هي الأكبر و فترة تشغيلها هي الأطول حتى الآن، و التي تديرها وكالة ناسا والوكالات الشريكة من جميع أنحاء العالم.



وتعاقب على زيارة المحطة رواد فضاء من مختلف البلدان منذ عام .2000 و لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد إنهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية.

وقد عانت المحطة، التي أنشأت قبل 23 عاما، مؤخرا من مشاكل، مثل الحرائق و المخاوف بشأن تسرب الهواء.



وتجري المحادثات حاليًا لإطالة العمر التشغيلي للمحطة إلى ما بعد عام 2024.