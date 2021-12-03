الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولسونارو يزور روسيا

بولسونارو
بولسونارو

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه يعتزم زيارة روسيا في الربع الأول من عام 2022، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بولسونارو في خطابه الأسبوعي: "الرئيس بوتين دعاني لزيارة روسيا، وتم قبول الدعوة. وأنا مسرور بها وهذا شرف كبير بالنسبة لي"، مضيفا أن ذلك "يوفر فرصا كثيرة لبلاده".

وأشار إلى أنه سيؤدي الزيارة في فبراير أو مارس المقبلين حسب الجدول الأولي، وسيرافقه فيها وفد من الوزراء، ولكن لم يتم تحديد تشكيلة الوفد بعد.

وأشار إلى أن "روسيا تهتم بالبرازيل لأنها تمثل سوقا كبيرة... نحن سنعمق علاقاتنا مع روسيا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قام وزير الخارجية البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا بزيارة إلى روسيا، التقى خلالها بنظيره الروسي سيرغي لافروف، ووقع الوزيران على خطة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

 

رئيس الإكوادور يخطط لزيارة روسيا في 2022

بولسونارو ليس الرئيس الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي يعتزم زيارة روسيا في وقت قريب.

فقد أعلن وزير خارجية الإكوادور ماوريسيو مونتالفو أن رئيس البلاد غيلييرمو لاسو يخطط لزيارة روسيا العام المقبل.

وكتب الوزير على "تويتر" أن الرئيس لاسو استقبل يوم الخميس السفير الروسي فلاديمير سبرينتشان لبحث التحضير للاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، والتحضير لزيارة الرئيس لروسيا في 2022.

يذكر أن غيلييرمو لاسو تولى منصب الرئاسة في الإكوادور في مايو الماضي.

وفي أغسطس جرت بينه وبين الرئيس بوتين مكالمة هاتفية، بحثا خلالها "تنشيط الجهود لتطوير التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها".

 

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 215 وفاة بكوفيد-19  و12910 إصابات جديدة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 615179 والإصابات إلى 22 مليونا و118782.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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