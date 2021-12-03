ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

أجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حوارا صوتيا مسجلًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ونشرته عبر موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًة خلال الحوار على أزمة انفجار مرفأ بيروت، والذي قالت خلاله إنها تحب لبنان وشعبه، كما دعت الله أن يحفظ الجيشين المصري واللبناني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووجهت ابنة الفنانة شيرين، رسالة إلى الفنان حسام حبيب، زوج والدتها السابق، والذي انفصل عنها مؤخرًا، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات قائلًة: "إلى الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف الـH بكرهك".

انفصال الفنانة شيرين عن حسام حبيب

وعن طلاقها من حسام حبيب، قالت: «كل وجع له تمن كل خسارة لها تمن، أنا بكبر مش بصغر، ببني شيرين جديدة مش مستعبدة ولا محتلة ولا هقبل أكون كده تاني».

ونفت شيرين، الحديث الذي صدر على لسان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، خاصةً فيما يتعلق بنيتها العودة إلى طليقها.

وأكدت «شيرين» أنها لن تتفاوض مع «حسام» أو أسرته لتعود إليه، مضيفة: «أعرف حسام وأسلوبه وأعرف أمه وأسلوبها».

وقالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية إن المكالمة تمت أمس الخميس بينها وبين شيرين عبد الوهاب، واليوم الجمعة ستنشر الجزء الثانى من المكالمة، مؤكدة أن ما ينشره حسام حبيب على حسابه غير منسوب إليه بل والدته هى التى تنشر.

وأكدت نضال الأحمدية أنه لا عودة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وذلك بحسب حديث شيرين معها، لافتة إلى أن شيرين صديقتها منذ عام 2004 والعلاقة بينهما علاقة أخوة، وعشنا أياما حلوة ومرة سويا، وحسام حبيب فرقها عن كل أصحابها دون استثناء وحديثنا حديث صديقة لصديقتها.

وبدأت الأزمة بين "حسام" و"نضال" بعدما اعترفت بمسئوليتها عن التسريب الصوتى لوالده وقالت: "اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه واللى أرسلتها له مش مذيعة.. ودا عمل استقصائى".