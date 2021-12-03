روسيا تؤكد آن فرع «داعش» الأفغانى يهدد دول آسيا الوسطى

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش"، أحد العوامل الرئيسة في زعزعة استقرار أفغانستان، ويهدد دول آسيا الوسطى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء"تاس" الروسية، قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الجناح الأفغاني لداعش يظل أحد العوامل الرئيسية في زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان".

وأضاف: "الخطر يتمثل في توسع أنشطته الإيديولوجية والدعاية والتجنيد مع الاستخدام الماهر لتقنيات المعلومات والاتصالات".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى "أهمية التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نظام العقوبات ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وشدد على "ضرورة التركيز على مشكلة الإرهابيين الأجانب المنخرطين في قوائم عقوبات مكافحة الإرهاب لمنع أنشطتهم الإجرامية وقمعها".

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا، 32 ألفا و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و669 ألفا و718 إصابة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، ، أنه تم تسجيل 1226 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 276 ألفا و419 شخصا.

وتابع المقر في بيانه أن 35 ألفا و679 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 8 ملايين و364 ألفا و932 شخصًا.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.

من جانبه أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع الانتشار للمتغير "أوميكرون" دولياً، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتشاف أوميكرون فى عدد متزايد من البلدان حيث تكثف السلطات الوطنية أنشطة الرصد والتسلسل، إذ أفادت التقارير بأن 56 دولة نفذت إجراءات لمنع السفر بهدف إبطاء انتقال المتغير الجديد أوميكرون.

و بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث، نشرت منظمة الصحة العالمية توصيات تتعلق بالإجراءات التي تتخذها بعض البلدان بهذا الصدد، لاسيّما تعليق الرحلات بينها وبين الدول الواقعة في جنوب أفريقيا.