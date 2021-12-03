بعد ظهور المتحور الجديد.. هذه الدول أعلنت مصر إيقاف الطيران معها (إنفوجراف)

منذ أيام بدأت الدولة في اتخاذ قرارات حازمة تجاه الدول التي بدأ ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وعلى رأسها إيقاف حركة الطيران من وإلى تلك الدول، منعًا لنقل العدوى.

وقررت سلطات المطار في مصر أيضاً إجراء فحص سريع للقادمين من تلك الدول متخذين مصر كـ"ترانزيت" ومتجهين لدولة أخرى، ففي حالة ظهور نتيجة الاختبار إيجابية سيتم منع الراكب من صعود الطائرة التالية وسيعود أدراجه إلى الدولة التي سافر منها، وفي حالة سلبيته فسيتم عمل عزل منزلي لمدة 7 أيام، واختبار في نهاية مدة العزل في الحجر الصحي لحين التأكد من خلو الراكب من الفيروس بشكل نهائي.

وفي الانفوجراف التالي نوضح تلك الدول التي ستطبق مصر عليها هذه الإجراءات.

أما بالنسبة للمتحور الجديد، فقد أكد الدكتور محمد العيسوى، طبيب الباطنة والقلب والأوعية الدموية، مسئول الفرز والعزل بمستشفى الشيخ زايد المركزى، إن المتحور الجديد لا توجد معلومات كافية عن أعراض جديدة تفرقه عن سابقيه، متوقعًا أنه كلما زادت تحورات الفيروس كان أضعف.

ونصح "العيسوي" بضرورة الحصول على اللقاح لتكوين مناعة كافية لردع دخول الفيروس إلى الجسم، وهو ما يسهم فى تقليل الإصابات بشكل كبير فهي فعالّة وواقية، لافتًا إلى أن أهم خطوة يتم اتخاذها هو إيقاف مصر الطيران مع الدول الإفريقية، التي ثبت وجود متحور جديد بها.

واتفق معه الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، حول ضآلة المعلومات عن المتحور الجديد، لذا لا يمكن الجزم بمدى خطورته حتى الآن، متوقعًا حدوث العديد من المتحورات خلال الفترة المقبلة.

ونصح "على" بالحصول على اللقاح المضاد لـ"كورونا"، ما يساعد على تقليل الإصابات بشكل كبير، إلى جانب الإجراءات العادية ومنها ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة، وعزل المريض فى حالة ثبوت إصابته، وغسل الأيدى باستمرار وتعقيمها، وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم، وتجنب التواجد فى أماكن مزدحمة قدر الإمكان، وغيرها من الإجراءات التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية منذ بداية انتشار "كورونا".