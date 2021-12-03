تفاصيل طرح «هيئة المتجمعات» قطع أراضى خدمية لإنشاء حضانة بدمياط الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض على مساحة 1161 متر مربع بمركز المجاورة الـ15 بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة مخصصة المقترح لإقامة حضانة وبسعر تقديري للمتر نحو 4535 جنيها للمتر وقد يصل العائات المستهدفة لاجمالي المساحة نحو 5.265 مليون جنيها.

الاشتراطات البنائية للمشروع

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من الشروط وذلك لتنفيذ المشروع، أنه لايتعدى البناء عن نسبة 30% من مساحة قطعة الأرض، كما يشترط البناء بدور واحد فقط بارتفاع 4.7 متر ولا يسمح بعمل بدورم، موضحًا العمل على ردود 6.0 من جميع الجهات، كما يجب الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشئون الاجتماعية واشتراطات الدفاع المدني والشئون البيئة.

اشتراطات تنفيذ المشروع

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، لافتة إلى أنه يتم استكمال نسبة سداد حتى 25% من قيمة قطعة الأرض المقسمة على أجزاء منها سداد 10% في بداية الاستلام، يليها سداد 15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة بإضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5 % لمجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المتعمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وأفادت انه يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى سداد 2% طبقا لتعمليات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

يذكر أنه لابد من اتباع كافة الشروط والمواصفات الفنية لرسو قطعة الأرض وذلك لتنفيذ النشاط الخدمي، كما يجب الالتزام بسداد جميع المستحقات المالية حتى لا يتم سحب قطعة الأرض المراد عليها المشروع.