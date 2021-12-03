فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى السنباطى والموجى بمسرح أوبرا دمنهور.. الليلة

تنظم دار الأوبرا المصرية، على مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا احتفاءً بذكرى كل من الملحنين رياض السنباطى ومحمد الموجى، والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يبدأ الحفل بموسيقى بنات بحرى أداء الأوركسترا، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال التي قدمها الموجى والسنباطي ومن بينها: ياحبيبى قولى آخره جرحى إيه و رمش عينه لمحرم فؤاد - مغرور ــ حبيبها لعبد الحليم حافظ، وغالى عليا لكمال حسني- حلوة يادنيا - أنا قلبى إليك ميال لفايزة أحمد - عيون القلب نجاة - حاقابله بكره - أفرح ياقلبى - حيرت قلبى - شمس الأصيل لكوكب الشرق أم كلثوم.

يشدو بها كلا من: الفنان مصطفى سعد والفنان ياسر سعيد، والفنان محمد متولى والفنان مروة حمدى والفنان يمنى حسن والفنانة حسناء.

يذكر أن رياض محمد السنباطي موسيقار وملحن مصري، ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، والمتميز بتلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة، وبلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة، وبلغ عدد شعراء الأغنية الذين لحن لهم 120 شاعرًا، وأبرز من غنوا من تلحينه أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وفتحية أحمد، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد المطلب، وعبد الغني السيد، وأسمهان، وهدى سلطان، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، ووردة، وميادة الحناوي ونجاة، وسميرة سعيد، وابتسام لطفي وطلال مداح، وعزيزة جلال.

والجدير بالذكر أن محمد الموجي هو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين بعد ثورة يوليو 1952، حيث يحمل رصيده أكثر من 1500 لحن لأغنية، وكانت أول أغنياته "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ، وقد ساهم في اكتشاف بعض الأصوات الغنائية الكبيرة منهم: هاني شاكر وأميرة سالم، وقد ترك تراثاً قيّماً من الألحان العربية الأصيلة والمجددة في نفس الوقت.

ــ أوركسترا إيزيس الوتري علي مسرح الجمهورية

في سياق متصل، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل موسيقى تحييه أوركسترا إيزيس الوتري للهواة بمشاركة رباعي أوتار.

ويأتي هذا الحفل تتويجاً لورشة عمل مكثفة أمتدت على مدار ثلاثة أشهر من التدريب على العزف الجماعي داخل الأوركسترا الوتري بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة المايسترو خالد صالح.

ــ غنائيات تراثية ومعاصرة بصوت مى كمال فى معهد الموسيقى ..غدا

وفي إطار دورها الهادف إلى اتاحة الفرصة للفنانين الواعدين من الشباب وإلقاء الضوء على مواهبهم الجادة، تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا للمطربة الشابة مي كمال التى تستضيف والدتها النجمة عفاف راضى خلاله وذلك في الثامنة مساء غد السبت، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وأعدت "مى" برنامج فنى ثرى ومتنوع يضم عدد من أعمالها الخاصة منها: وسط زحام، اضحكلها التى تقدمها لأول مرة، كما تشاركها النجمة عفاف راضى أداء أغنية "غرب الجزيرة"، هذا إلى جانب باقة مختارة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها: يلاللي، عطاشي، یا زهرة في خيالي، بنت الشلبية، لما بدا يثني، بحلم معاك، فوق النخل، في قلب الليل وفي قلبي غرام.

جدير بالذكر أن "مي كمال"، موهبة مميزة نشأت فى أسرة فنية فهى ابنة النجمة الكبيرة عفاف راضي، تخرجت فى الجامعة الأمريكية وتخصصت في مجال التسويق كما درست الغناء الأوبرالي لمدة 3 سنوات في دار الأوبرا وشاركت من خلالها فى عدة حفلات ونالت استحسان الجمهور والنقاد .