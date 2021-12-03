الجيش اللبنانى يتعرض لإطلاق نار وقذائف صاروخية أثناء مداهمة لأماكن تصنيع مخدرات

أعلن الجيش اللبناني أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين، أثناء مداهمة لمنازل عدد من المطلوبين وأماكن لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة ببعلبك شرقي لبنان، وذلك دون وقوع إصابات.



وأضاف الجيش اللبناني، في بيان، أن بالتعاون مع دورية من مديرية المخابرات تم مداهمة منازل عدد من المطلوبين وأماكن لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة ببعلبك، حيث تم القبض على مواطن وضبطت داخل أحد المعامل آلات ومعدات ومواد أوليّة تُستخدم في عملية تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ٢.٥ كيلوجراما من الحشيش، وحوالي ٥٠ كيلوجراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، وكمية من حبوب الكبتاجون، فيما جرى إتلاف كمية من مادة الحشيش غير المصنعة.



وأوضح أنه أثناء عملية الدهم، تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين من دون وقوع إصابات، وقد عملت عناصر القوة على الرد على مصادر النيران بالمثل.



وأكد أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.



وعلى صعيد آخر، فرضت السلطات اللبنانية إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري، واشترطت أن يكون الوافدون قد أتموا جرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، أو إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.



كما تضمنت الإجراءات ضرورة التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوًا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا، PCR في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشرة وما فوق.



وفي السياق ذاته، ألزمت السلطات اللبنانية المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري بعدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبري للفيروس PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.



كما شددت على ضرورة متابعة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح، وإطلاق مركز تلقي الاتصالات Call Center في وزارة السياحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.