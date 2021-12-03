الزميل ماجد سمير يفوز بجائزة الصحافة المصرية فى الكتابة الساخرة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.

ومن الجوائز الخاصة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 20220، فقد منحت نقابة الصحفيين جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة إلى الزميل ماجد سمير، عن موضوع "أنا وأفندينا وأولاد الأناضول"، في جريدة وطني.