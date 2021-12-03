الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ولاد الكار

الزميل ماجد سمير يفوز بجائزة الصحافة المصرية فى الكتابة الساخرة

ماجد سمير
ماجد سمير

أعلنت نقابة الصحفيين، عن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2020، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.

 

ومن الجوائز الخاصة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2021 للأعمال الصحفية المنشورة عام 20220، فقد منحت نقابة الصحفيين  جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة إلى الزميل ماجد سمير، عن موضوع "أنا وأفندينا وأولاد الأناضول"، في جريدة وطني.

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