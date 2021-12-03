بريطانيا تسجل 53.945 إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة منذ يوليو

سجلت بريطانيا 53945 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية منذ 17 يوليو.

وجاء هذا الارتفاع مع تفشي متحور "دلتا" وفرض إجراءات لكبح المتحور الجديد "أوميكرون" المثير للقلق.

وزادت الحالات بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، رغم انخفاض الوفيات بمعدل ثلاثة بالمئة خلال نفس المدة.

وتم تسجيل 141 وفاة يوم الخميس انخفاضا من 171 يوم الأربعاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.