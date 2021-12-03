بايدن: مكافحة كورونا يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى عرضه خطة لمنع احتدام جائحة كورونا وانتشار متحور "أوميكرون" خلال الشتاء، أن مكافحة كوفيد-19 "يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية" في البلاد.

وقال بايدن في كلمته: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات في البلاد" وبات "مسألة فئوية وهو أمر مؤسف ويجب ألا يكون كذلك".

وأكدت الولايات المتحدة الأربعاء اكتشاف أول حالة لمتحور "أوميكرون" الجديد، فيما أعلن البيت الأبيض أنه "تم اتخاذ إجراءات التعامل مع جميع السيناريوهات".

من جهته دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على خلفية ظهور "أوميكرون" إلى ضرورة إبرام اتفاق دولي حول "الأوبئة ونظام الاستجابة".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.